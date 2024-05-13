Украинская армия обстреляла Белгород

Вооруженные силы Украины прямо сейчас обстреливают Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, над городом прозвучало семь взрывов. Судя по всему, сработала система противовоздушной обороны. В Белгороде звучат сирены ракетной опасности.

Кроме того, украинские войска пытаются обстрелять город Шебекино и Шебекинский городской округ.

До этого сообщалось, что после объявления ракетной опасности в Белгороде раздалось два взрыва.

12 мая губернатор Белгородской области Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Из-за попадания украинского снаряда подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Ранее в городе Печоре в республике Коми произошло частичное обрушение пятиэтажного дома.