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Украинская армия обстреляла Белгород

ВСУ провели обстрел Белгорода, в городе прозвучало семь взрывов

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Белгород Новости/VK

Вооруженные силы Украины прямо сейчас обстреливают Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, над городом прозвучало семь взрывов. Судя по всему, сработала система противовоздушной обороны. В Белгороде звучат сирены ракетной опасности.

Кроме того, украинские войска пытаются обстрелять город Шебекино и Шебекинский городской округ.

До этого сообщалось, что после объявления ракетной опасности в Белгороде раздалось два взрыва.

12 мая губернатор Белгородской области Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Из-за попадания украинского снаряда подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Ранее в городе Печоре в республике Коми произошло частичное обрушение пятиэтажного дома.

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Обстрелы Белгорода
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