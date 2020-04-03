Очередного переноса ЕГЭ из-за продления нерабочих дней не планируется
Перенос даты начала проведения основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с продлением нерабочих дней не планируется, он начнется для выпускников 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Рособрнадзора.
«Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня», — заявили в пресс-службе.
Ранее в министерстве сообщали, что отмена ЕГЭ не планируется, экзамены обязательно состоятся для выпускников школ. Также там пояснили, что в настоящий момент организовать дистанционную сдачу тестов на дому не представляется возможным.
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