Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее…» — сказал Кожемяко.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Приморье коронавирусом заразились семь человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 3548, скончались 30 человек.