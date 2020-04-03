Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

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Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

«Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее…» — сказал Кожемяко.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. В Приморье коронавирусом заразились семь человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 3548, скончались 30 человек.