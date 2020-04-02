Рошаль призвал российский бизнес помочь системе здравоохранения
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Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль выступил в четверг с призывом к предпринимательскому сообществу оказать посильную помощь системе российского здравоохранения.
«Повернитесь, пожалуйста, лицом - те, кто может», - сказал Рошаль 2 апреля в интервью телеканалу «Россия 24».
Он, в частности, привел в пример состоятельных жителей города Ковров.
Рошаль рассказал, что они передали 20 тыс. медицинских масок на нужны медучреждений Владимирской области.
Кроме того, Рошаль выразил удовлетворенность тем, что в сложившейся эпидемиологической ситуации врачи не подвели российский народ.