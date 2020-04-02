В Краснодарском крае ввели пропускной режим для транспорта
В Краснодарском крае введут пропускную систему из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что появится 3 вида документов для передвижения транспорта в период карантина. Транзитные пропуски будут синего цвета, разрешения на перемещение по конкретному муниципалитету — зеленые, и для движения по всему краю — красные.
Губернатор уточнил, что документы начнут выдавать в ближайшее время.
Контролировать новые ограничительные меры будут специальные отряды, а также посты ДПС.
Ранее в Краснодарском крае ввели режим всеобщей самоизоляции из-за распространения COVID-19.
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