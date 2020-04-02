В Минздраве оценили готовность регионов РФ к коронавирусу

В Минздраве России дали удовлетворительную оценку готовности регионов страны к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения России Владимира Уйбу.

По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовностью системы здравоохранения.

«Во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — уведомил Уйба.

Он отметил, что работа осуществляется круглосуточно.