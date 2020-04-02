В Минздраве оценили готовность регионов РФ к коронавирусу
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В Минздраве России дали удовлетворительную оценку готовности регионов страны к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения России Владимира Уйбу.
По его словам, ведомство ежедневно мониторит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовностью системы здравоохранения.
«Во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — уведомил Уйба.
Он отметил, что работа осуществляется круглосуточно.