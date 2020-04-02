Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
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Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, помимо двух генералов, задержан также следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Их подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна.
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