ВОЗ: более 95% жертв COVID-19 в Европе — люди от 60 лет

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Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе более 95% заболевших коронавирусной инфекцией — это люди от 60 лет, передает РИА «Новости».

В группе риска по-прежнему остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом.

По его словам, в более чем 50% случаев от вируса погибли люди в возрасте 80 лет и старше, 8 из 10 были пациентами с одним или двумя хроническими заболеваниями.

Клюге отметил, что все взрослые люди попадают под риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

По данным организации, по состоянию на 2 апреля, в Европейском регионе от коронавируса умерли 30 098 человек. При этом 90% смертей приходится на Италию, Испанию и Францию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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