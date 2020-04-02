В четверг в Москве ожидается до +7°С
close
В Москве в четверг, 2 апреля, ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, температура воздуха днем составит от +5°С до +7°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +1°С — +3°С. Скорость ветра изменится до 7 — 12 м/с.
Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз есть на странице погоды.