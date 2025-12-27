Размер шрифта
Путин встретился с первым президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

На кадрах со встречи политики сидят за круглым столом напротив друг друга. Перед ними стоят стояловые приборы и бокалы. Кроме того, стол украшен белыми розами.

Последний раз Путин и Назарбаев виделись в мае 2025 года.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что политики встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. По словам лидера республики, инициатором таких встреч выступает Назарбаев, для которого они крайне важны. Токаев упомянул, что для казахстанского политика поездки в Москву стали практически традицией, зародившейся еще во времена СССР.

Назарбаев был лидером Казахстана с 1991 года. 19 марта 2019-го он объявил об отставке, назвав Токаева своим преемником.

Ранее Винокур рассказал, как подружился с Назарбаевым.
 
