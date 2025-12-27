Аэропорт Саратова приостановил полеты

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 22:57.

27 декабря аналогичные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Калуги и Чебоксар. А столичные Шереметьево и Внуково осуществляли полеты по согласованию с соответствующими органами.

На этом фоне российское Минобороны заявило о налетах 83 БПЛА на шесть российских регионов.

