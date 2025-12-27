Размер шрифта
«Есть что доложить»: Путин оценил результаты ВС РФ в зоне СВО

Путин: насчет результатов СВО ВС РФ есть, чем порадовать россиян 
Президент Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ есть, чем порадовать россиян. Обращение российского лидера к военным на совещании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск опубликовал Кремль.

На записи глава государства говорит, что темой совещания станет развитие ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, есть результаты», — замечает лидер РФ.

Он добавил, что речь пойдет не только о результатах военных, но и задачах на ближайшее время.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом», — отметил политик.

Рано утром президент Путин провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» и командиры соединений отчитались о выполнении боевых задач в зоне СВО.

На совещании президент заявил в том числе о том, что заинтересованность РФ в выводе ВСУ с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, закончится ли СВО — и чего еще ждать в 2026 году.
 
