Заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил (ВС) России, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в один из пунктов управления объединенной группировкой войск. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал он.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Северска. В заявлении также говорилось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль России перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Глава генштаба отметил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армией ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Ранее NYT сообщило, что отступление ВСУ из Северска ухудшило позицию Украины на переговорах.