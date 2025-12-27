Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путин: интерес России к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю»

Путин: продвижение российской армии нивелирует интересы Москвы в отводе ВСУ
Президент РФ Владимир Путин посещает командный пункт группировки «Запад», 20 ноября 2025 года
РИА Новости

Заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил (ВС) России, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в один из пунктов управления объединенной группировкой войск. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал он.

23 декабря генеральный штаб украинских войск сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Северска. В заявлении также говорилось, что российские военные имеют ощутимое преимущество в живой силе, технике и продолжают активные наступательные действия.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль России перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Глава генштаба отметил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армией ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Ранее NYT сообщило, что отступление ВСУ из Северска ухудшило позицию Украины на переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517231_rnd_1",
    "video_id": "record::be2ce845-d654-490f-bcb6-38297ce9a2ba"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+