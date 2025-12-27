Бойцы группировки войск «Центр» освободили село Артемовка, расположенное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командующий группировкой Валерий Солодчук, передает ТАСС.

«На октябрьском направлении освобожден населенный пункт Артемовка», — сказал он.

По словам военнослужащего, населенный пункт является одним из ключевых для дальнейшего наступления российской армии в направлении Севера. Солодчук подчеркнул, что его освобождение позволит охватить стратегический рубеж обороны противника, проходящий по Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее Путин заявил, что продвижение российской армии «сводит к нулю» интересы Москвы в отводе ВСУ.