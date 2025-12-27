Размер шрифта
Названы потери ВСУ в ходе боев за Гуляйполе

ТАСС: в ходе боев за Гуляйполе уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

В ходе операции по освобождению населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области российскими подразделениями было ликвидировано более батальона военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах.

По информации собеседника агентства, в результате боев было зачищено свыше 7 100 зданий и сооружений. Потери противника составили более батальона живой силы из состава 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков. Кроме того, уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

27 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

Ранее Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях.

