Российские военные сбили 83 беспилотника ВСУ за два часа

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 83 дрона ВСУ за два часа
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) период с 18:00 до 20:00 мск уничтожили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«С 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, наибольшее их количество было сбито над Брянской областью — 48 дронов. В небе над Московской областью было сбито 23 беспилотника, среди которых 18 летели в сторону российской столицы. Еще девять аппаратов сбили над Калужской областью, по одному — над Курской, Рязанской и Смоленской областями.

В период с 15:00 до 18:00 российские силы ПВО за три часа уничтожили над шестью регионами страны 111 беспилотников ВСУ самолетного типа.

На фоне атак в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково временно частично ограничили полеты. Из соображений безопасности они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

