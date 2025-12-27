Канада предоставит Украине гарантии для получения кредита МВФ

Правительство Канады выделит Украине финансовые гарантии на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов ($1,8 млрд). Об этом на встрече с Владимиром Зеленским в городе Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия) заявил премьер-министр Канады Марк Карни, ТАСС.

Эти средства предназначены для обеспечения доступа Украины к кредитным ресурсам Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций.

«Мы предоставили военную помощь, дополнительную военную помощь. Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму $2,5 млрд, которая поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления», — пояснил канадский премьер.

Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на период до 2027 года, однако украинская сторона уже инициировала переговоры о разработке следующего соглашения. По оценкам руководителя миссии фонда в Украине Гэвина Грея, в рамках базового сценария совокупная потребность в бюджетном финансировании Украины на 2026–2029 годы может достичь примерно $136,5. При этом в ближайшие два года (2026–2027) остаточный дефицит финансирования оценивается почти в $63 млрд.

