Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Канада предоставит Украине гарантии для получения кредита МВФ

Карни: Канада предоставит Украине $1,8 млрд финансовой помощи для кредита МВФ
Amber Bracken/Reuters

Правительство Канады выделит Украине финансовые гарантии на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов ($1,8 млрд). Об этом на встрече с Владимиром Зеленским в городе Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия) заявил премьер-министр Канады Марк Карни, ТАСС.

Эти средства предназначены для обеспечения доступа Украины к кредитным ресурсам Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций.

«Мы предоставили военную помощь, дополнительную военную помощь. Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму $2,5 млрд, которая поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления», — пояснил канадский премьер.

Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на период до 2027 года, однако украинская сторона уже инициировала переговоры о разработке следующего соглашения. По оценкам руководителя миссии фонда в Украине Гэвина Грея, в рамках базового сценария совокупная потребность в бюджетном финансировании Украины на 2026–2029 годы может достичь примерно $136,5. При этом в ближайшие два года (2026–2027) остаточный дефицит финансирования оценивается почти в $63 млрд.

Ранее премьер Украины назвала сумму переданной Евросоюзом финансовой помощи с начала СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517453_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+