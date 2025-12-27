Бойцы «Востока» с начала декабря освободили 10 населенных пунктов

С начала декабря войска группировки «Восток» установили контроль над 210 квадратными километрами территории в Днепропетровской и Запорожской областях, освободив десять населенных пунктов. Об этом сообщил командующий группировкой Андрей Иванаев, пишет ТАСС.

В своем докладе президенту РФ Владимиру Путину Иванаев отметил, что подразделения 36-й армии прорвали оборону противника на западном берегу реки Гайчур и продолжают наступление в Запорожской области в направлении ключевых логистических центров.

По словам командующего, глубина продвижения в оборонительные порядки противника составила более семи километров. 29-я армия, действуя на юге Днепропетровской области, расширяет зону безопасности. Всего с начала декабря под контроль группировки перешло 210 кв. км, включая четыре населенных пункта в Днепропетровской области и шесть – в Запорожской, указал военный.

Иванаев подчеркнул, что уничтожение сил противника в зоне ответственности группировки осуществляется в соответствии с планом, и что наступление продолжается.

Ранее Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях.