МО: военные подняли российский флаг в освобожденном городе Димитров в ДНР

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» подняли Государственный флаг РФ в освобожденном городе Димитров Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

Штурмовые подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке артиллерии и FPV-дронов выбили украинские формирования из последних очагов обороны в Красноармейской агломерации. Противник, пытавшийся укрыться в зданиях, был уничтожен или отступил.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Президент отметил, что освобождение Димитрова является серьезным шагом к освобождению ДНР.

Ранее российские военные освободили Артемовку в ДНР.