«Залог успеха»: Роналду отреагировал на свой дубль

Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» разгромную победу над «Аль-Охдуд»
Stringer/Reuters

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Охдуд» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 3:0, а дубль в этой встрече оформил португальский нападающий Криштиану Роналду. В первый раз форвард поразил ворота соперников на 31-й минуте, замкнув удар с углового. Второй гол Роналду оформил на 45+3-й минуте с передачи Марсело Брозовича. Для португальского футболиста эти голы стали 955-м и 956-м во взрослом футболе, учитывая клубные матчи и сборную.

«Упорный труд – залог успеха!» – написал Роналду в своем аккаунте в социальной сети X.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее появилась информация, что Роналду может сняться в «Форсаже».
 
