Новости. Общество

В Росавиации рассказали о работе аэропортов Московского региона

Домодедово и Жуковский работают штатно, Шереметьево и Внуково — по согласованию
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Московского региона работают в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что Домодедово и Жуковский работают штатно, а полеты в Шереметьево и Внуково осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Для получения актуальной информормации о рейсах в двух последних воздушных гаванях пассажирам рекомендуется пользоваться онлайн-табло на их сайтах.

Кореняко назвал обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметил, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде, чтобы обеспечить комфортное ожидание.

В период с 16:53 до 19:20 столицу попытались атаковать 26 вражеских беспилотников. Они были нейтрализованы силами ПВО (противовоздушной обороны). При налетах никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

