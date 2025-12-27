Подразделения группировки войск «Центр» ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Новопавловка и Новоподгородное на территории Днепропетровской области. О ходе операции командующий группировкой Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

«90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном», — заявил командующий в ходе своего доклада.

27 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

До этого командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев заявил, что с начала декабря подразделения группировки взяли под контроль территорию общей площадью 210 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях. В ходе наступления были освобождены десять населенных пунктов.

Ранее Герасимов сообщил о наступлении ВС России на всех направлениях.