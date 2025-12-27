Зеленский заявил, что «успехи в дипломатии» не заменят ПВО

В ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Галифаксе президент Украины Владимир Зеленский отметил прогресс в урегулировании конфликта, однако акцентировал неотложную потребность страны в усилении противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

«На прошлой неделе у нас были хорошие шаги в дипломатии. Но мы не можем верить в иллюзию о том, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной защиты», — заявил украинский лидер.

Зеленский прямо указал на сохраняющуюся критическую необходимость для Киева в получении современных западных комплексов ПВО, подчеркнув, что дипломатические усилия не могут служить заменой физической безопасности от воздушных угроз.

27 декабря премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава выделит Украине финансовые гарантии на сумму 2,5 миллиарда канадских долларов ($1,8 млрд). Эти средства предназначены для обеспечения доступа Украины к кредитным ресурсам Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций.

Ранее премьер Украины назвала сумму переданной Евросоюзом финансовой помощи с начала СВО.