Польша намерена за два года построить систему обороны от БПЛА на границе

МО: Польша хочет за два года построить систему обороны от БПЛА за €2 млрд

Польское правительство намерено в ближайшие два года создать вдоль восточной границы страны масштабную систему фортификаций, предназначенную для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил газете The Guardian заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, общая стоимость проекта превысит $2 млрд.

Новые средства противовоздушной обороны, включающие пулеметные установки, ракетные комплексы и системы радиоэлектронного подавления, будут интегрированы в существующую оборонительную инфраструктуру, созданную около десяти лет назад. Часть вооружений, как уточнил Томчик, будет задействована исключительно в военное время.

«Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть, раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца», — заявил представитель оборонного ведомства.

Финансирование проекта планируется осуществлять преимущественно за счет кредитного инструмента Европейского союза SAFE с дополнительным привлечением средств национального бюджета. В рамках инициативы также предусмотрено строительство в каждом приграничном муниципалитете специальных логистических центров. На этих объектах будет храниться оборудование для оперативного блокирования границы, готовое к применению в течение нескольких часов.

Ранее Минобороны Германии объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши.