Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Чемпион России заявил о зависимости своей партнерши

Фигурист Козловский: Бойкова зависима от «ягодной компании фиолетового цвета»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Дмитрий Козловский в интервью Okko Sport заявил, что Александра Бойкова, вместе с которой он выступает в парном катании, зависима от покупок на маркетплейсах.

«Она очень зависима от «ягодной компании фиолетового цвета» (имеется в виду Wildberries — прим. «Газета.Ru»)», — рассказал Козловский.

«Это неправда! Я вообще от этой платформы независима! Просто тут так получилось: реально хорошее платье, еще и цена 2 тысячи рублей. Ну, камон! Ну, как такое можно упустить?» — ответила Бойкова.

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух прокатов спортсмены получили 224,29 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Этери Тутберидзе раскрыла, почему взяла в группу Бойкову и Козловского.
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+