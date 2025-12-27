Чемпион России заявил о зависимости своей партнерши

Российский фигурист Дмитрий Козловский в интервью Okko Sport заявил, что Александра Бойкова, вместе с которой он выступает в парном катании, зависима от покупок на маркетплейсах.

«Она очень зависима от «ягодной компании фиолетового цвета» (имеется в виду Wildberries — прим. «Газета.Ru»)», — рассказал Козловский.

«Это неправда! Я вообще от этой платформы независима! Просто тут так получилось: реально хорошее платье, еще и цена 2 тысячи рублей. Ну, камон! Ну, как такое можно упустить?» — ответила Бойкова.

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух прокатов спортсмены получили 224,29 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

