Три пациента скончались от коронавируса в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
Уточняется, что погибшим было от 63 до 72 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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