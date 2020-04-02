Три пациента скончались от коронавируса в Москве

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В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.

Уточняется, что погибшим было от 63 до 72 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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