В Саратовской области введение пропускного режима отложили из-за очередей

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Введение пропускной системы в Саратовской области перенесли из-за собравшихся очередей за получением документов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Стрелюхина.

Новая система начнет действовать 4 апреля, а не 2 апреля, как было объявлено ранее. Стрелюхин призвал работодателей не стоять в очередях, так как времени для получения пропусков достаточно. Он напомнил, что пропускной режим в области вводится для предотвращения распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что около администраций Саратовской области собрались очереди из работодателей, ожидающих получение специальных пропусков для своих сотрудников. Граждане не соблюдали установленную Роскомнадзором дистанцию в 1 метр. Многие пришли без масок.

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