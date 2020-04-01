Минздрав оценил готовность регионов к коронавирусу как удовлетворительную

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Минздрав оценил готовность регионов России к распространению коронавируса как удовлетворительную, передает РИА «Новости».

В министерстве сообщили, что проводят ежедневный мониторинг распространения COVID-19 и готовности системы здравоохранения.

«Ситуация оценивается нами как удовлетворительная», — рассказали в Минздраве.

В субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию инфекции, а также организовано оказание помощи пациентам. Там отметили, что работа ведется круглосуточно.