Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в выходные

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В предстоящие выходные в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер и потепление до +8°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

В субботу, 4 апреля, в столице ожидается ночью до +1-3, днем +6-8°C, а также облачная погода и местами небольшие осадки.

По словам синоптика, воскресенье, 5 апреля, осадков станет меньше, температура ночью опустится до 0°C, днем будет такая же погода. В этот день также ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого достигнут 12-17 метров в секунду.

Со следующей недели станет теплее, дневная температура повысится до +5-10°C.

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