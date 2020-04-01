Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в выходные
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В предстоящие выходные в Москве ожидаются небольшие осадки, сильный ветер и потепление до +8°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.
В субботу, 4 апреля, в столице ожидается ночью до +1-3, днем +6-8°C, а также облачная погода и местами небольшие осадки.
По словам синоптика, воскресенье, 5 апреля, осадков станет меньше, температура ночью опустится до 0°C, днем будет такая же погода. В этот день также ожидается сильный северо-западный ветер, порывы которого достигнут 12-17 метров в секунду.
Со следующей недели станет теплее, дневная температура повысится до +5-10°C.
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