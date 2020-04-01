29 детей в Москве заболели COVID-19

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Вирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 29 детей в российской столице, они находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — заявили в штабе.

Кроме того, за последние сутки в Москве более 40% новых случаев заражения коронавирусом составили люди в возрасте от 18 до 45 лет. Все контактировавшие с ними лица уже изолированы.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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