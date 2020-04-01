Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/919/12993919/Depositphotos_20242935_xl-2015-pic905-895x505-44383.jpg">

Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает «Москва 24».

Согласно последним данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

В настоящее время личность стрелявшего неизвестна.

Других подробностей пока нет, детали инцидента устанавливаются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стрельба произошла на стройплощадке в Новой Москве

— Неизвестные обстреляли автосалон в Москве

— Неизвестный открыл огонь по водителю машины на юге Москвы