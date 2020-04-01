Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве
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Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает «Москва 24».
Согласно последним данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.
В настоящее время личность стрелявшего неизвестна.
Других подробностей пока нет, детали инцидента устанавливаются.
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