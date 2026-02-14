Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Бармен рассказал, с какими напитками лучше всего сочетаются блины

Бармен Коврижных: блины хорошо сочетаются с шампанским и игристыми винами
Roman Milavin/Shutterstock/FOTODOM

Сами по себе блины, как продукт, являющийся, по сути, жареным тестом, хорошо сочетаются с напитками, в процессе создания которых присутствует реакция Майяра — в первую очередь, шампанское и игристые вина, сделанные традиционным методом.

Об этом «Газете.Ru» рассказал бармен компании LADOGA Владимир Коврижных.

Чтобы сочетание раскрылось ярче, можно добавить к этому икру или рыбу слабой соли.

«Большое разнообразие различных топпингов позволяет не ограничиваться только лишь игристыми винами — так, блины с грибной начинкой отлично будут сочетаться с сухими хересами, для блинчиков с мясом достойной компанией может стать порция хорошего порто», — поделился он.

В сочетании с крепкими напитками, кроме универсальной водки, можно попробовать пары в виде виски и блинов с абрикосовым или яблочным джемом.

«Неожиданно хорошо с блинчиками с капустой сочетаются кашаса или ромы агриколь», — подчеркнул бармен.

Эксперт посоветовал не бояться экспериментировать, но делать это осознанно и умеренно — главное масленичное блюдо не является легким для организма само по себе, а чрезмерное употребление алкоголя может вместо праздничного настроения усугубить тяжесть последствий для организма, резюмировал он.

Ранее врач назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!