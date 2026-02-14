Бармен рассказал, с какими напитками лучше всего сочетаются блины

Бармен Коврижных: блины хорошо сочетаются с шампанским и игристыми винами

Сами по себе блины, как продукт, являющийся, по сути, жареным тестом, хорошо сочетаются с напитками, в процессе создания которых присутствует реакция Майяра — в первую очередь, шампанское и игристые вина, сделанные традиционным методом.

Об этом «Газете.Ru» рассказал бармен компании LADOGA Владимир Коврижных.

Чтобы сочетание раскрылось ярче, можно добавить к этому икру или рыбу слабой соли.

«Большое разнообразие различных топпингов позволяет не ограничиваться только лишь игристыми винами — так, блины с грибной начинкой отлично будут сочетаться с сухими хересами, для блинчиков с мясом достойной компанией может стать порция хорошего порто», — поделился он.

В сочетании с крепкими напитками, кроме универсальной водки, можно попробовать пары в виде виски и блинов с абрикосовым или яблочным джемом.

«Неожиданно хорошо с блинчиками с капустой сочетаются кашаса или ромы агриколь», — подчеркнул бармен.

Эксперт посоветовал не бояться экспериментировать, но делать это осознанно и умеренно — главное масленичное блюдо не является легким для организма само по себе, а чрезмерное употребление алкоголя может вместо праздничного настроения усугубить тяжесть последствий для организма, резюмировал он.

Ранее врач назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу.