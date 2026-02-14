В двух российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: во Внуково и в аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калуги и во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Калуга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Там отметили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

12 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядро заявил, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников. По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды.

В январе глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство не видит необходимости в компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана «Ковер» в аэропортах.

По его мнению, в настоящее время введение плана «Ковер» стало восприниматься гораздо легче, чем раньше. По словам министра, он попросил коллег относиться к закрытию аэропортов как к рутине и сконцентрироваться на помощи пассажирам.

Ранее во Внуково ввели прием и отправку рейсов по согласованию.