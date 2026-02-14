Размер шрифта
Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 13 февраля 2026 года

Россияне выступили в лыжных гонках и фигурном катании на Играх 7 февраля
Amanda Perobelli/Reuters

13 февраля российские спортсмены выступили в лыжных гонках и фигурном катании.

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. В фигурном катании Гуменник занял итоговое шестое место, набрав по сумме двух прокатов 271.21 балла.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию очередного дня соревнований.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. . В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Коростелев не прыгнул выше головы на Олимпиаде.
 
