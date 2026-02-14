Размер шрифта
«Много говорят, но нет действий»: Трамп пригрозил Ирану применением военной силы

Трамп: Иран не проявляет готовности к действиям для достижения сделки
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе, и пригрозил применением силовых мер против Ирана. Его слова передает ТАСС.

«Я отмечу, что они хотят говорить. Но пока они много говорят, но не предпринимают никаких действий», - ответил Трамп на вопрос журналистов об иранских властях.

Американский президент уточнил, что Тегеран во избежание применения США военной силы должен «предоставить ту сделку, которую они должны были предоставить в первый раз».

«Если они предоставят нам правильную сделку, мы этого не сделаем. Но в прошлом они (власти Ирана. — прим. ред.) так не поступали», — добавил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом сообщил о скептицизме по поводу сделки с Ираном. При этом премьер отметил, что есть шанс на достижение соглашения, так как Тегеран «понял, с кем имеет дело».

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

Ранее Трамп предупредил Иран, что отсутствие сделки будет «травматично» для республики.
 
