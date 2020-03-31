На Украине выявлено 645 случаев заражения коронавирусом
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Минздрав Украины уведомил, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось с 549 до 645 человек. Об этом ведомство сообщает в своем Facebook.
По его данным, в стране на данный момент зарегистрировано 17 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
Как отмечается, на сегодняшний день десять пациентов на Украине сумели излечиться от COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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