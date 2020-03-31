Власти в Ломбардии поблагодарили РФ за помощь в борьбе с COVID-19

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Вице-мэр города Чене (область Ломбардия, Италия) Марчела Бадзана поблагодарила военных из России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости»во вторник со ссылкой на Минобороны РФ.

Она отметила, что в данной ситуации нет никаких барьеров или границ, когда мир борется с невидимым злом, «из-за которого многие потеряли любовь близких людей». Вице=мэр также подчеркнула, что это сражение можно выиграть, помогая друг другу.

«Мы считаем, что нет лучше слова, как СПАСИБО, чтобы выразить нашу благодарность. Спасибо за все, спасибо за вашу помощь, спасибо за то, что вы рядом с нами. Вы оставили вашу страну и ваши семьи, чтобы быть рядом с нами, и мы этим глубоко тронуты», — говорится в письме Бадзаны.

В понедельник, 30 марта, военные России и Италии провели полную санитарную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чене и Вертола.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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