На Дальнем Востоке тигрица «нарушила карантин», сходив в Китай

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В Еврейской автономной области тигрица Лазовка, вероятно, вместе с детенышем сходила в Китай и вернулась в Россию, пишет Центр «Амурский тигр».

«Поступок тигрицы из Лазо очень неожиданный и, на мой взгляд, безответственный. Ей можно было бы простить переход границы в условиях карантина, но то, что она, по всей видимости, совершила данный визит вместе с тигрёнком, удивляет, ведь она дважды пересекла реку Амур!», — сказал гендир Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Арамилев отметил, что статус матери обязывает тигрицу вести спокойный образ жизни на своем охотничьем участке. По словам директора, сейчас покрывающий реку лед истончился, поэтому могла случиться трагедия.

Арамилев добавил, что безответственность тигрицы можно объяснить ее молодостью и неопытностью.

Амурский тигр считается редчайшим хищником и занесен в Красную книгу. По последним оценкам, численность вида в России составляет около 600 особей.

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