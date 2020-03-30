ЛНР подтверждает первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко.

Пациент госпитализирован, диагноз коронавирус подтвержден двумя тестами, заявил Докашенко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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