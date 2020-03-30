В Ленинградской области запретили выезжать за пределы района проживания

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Власти Ленинградской области вводят ограничения на выезд граждан за пределы районов их проживания, сообщает ТАСС со ссылкой за заявление губернатора региона Александра Дрозденко.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», — сказал Дрозденко на совещании с главами районов.

Ранее Владимир Путин призвал принимать губернаторов все необходимые меры по борьбе с распространением коронавирусом, несмотря на то, что кому-то они могут показаться избыточными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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