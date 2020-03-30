В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми на фоне самоизоляции

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Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия сообщили, что с введением карантина начали получать больше жалоб на издевательства над женщинами и пожилыми людьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтора проекта Оксану Пушкину.

По словам Пушкиной, в любой стране во время продолжительных выходных число жертв домашнего насилия увеличивается в разы.

В России данная ситуация осложняется отсутствием соответствующего закона о профилактике семейно-бытового насилия, утверждает Пушкина.

Кроме того, многие кризисные центры закрылись в связи с карантином.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране. Деятельность большинства организаций в стране в настоящее время приостановлена или переведена на дистанционный формат. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.