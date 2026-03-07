Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны РФ рассказали об ударах по целям на Украине

МО: ВС РФ за сутки сбили 200 украинских дронов и поразили транспортные объекты
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, удары по транспортной инфраструктуре Украины нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, расчеты дронов и артиллерийских орудий группировок войск ВС РФ. Они же при выполнении боевых задач уничтожили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, а также поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 149-ти районах.

До этого в Минобороны России рассказали, что украинский Ми-8 был сбит с помощью ударного беспилотника типа «Герань». Вертолет подвергся атаке в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. Кадры, на которых запечатлено уничтожение воздушного судна, обнародовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее российские операторы дронов уничтожили вертолет с героем Украины Александром Шеметом.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!