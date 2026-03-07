В Минобороны РФ рассказали об ударах по целям на Украине

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 200 беспилотников и нанесли удары по нескольким объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, удары по транспортной инфраструктуре Украины нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, расчеты дронов и артиллерийских орудий группировок войск ВС РФ. Они же при выполнении боевых задач уничтожили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, а также поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 149-ти районах.

До этого в Минобороны России рассказали, что украинский Ми-8 был сбит с помощью ударного беспилотника типа «Герань». Вертолет подвергся атаке в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. Кадры, на которых запечатлено уничтожение воздушного судна, обнародовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее российские операторы дронов уничтожили вертолет с героем Украины Александром Шеметом.