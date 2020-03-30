Кличко предрек Киеву катастрофу, если не прекратятся «тусовки» и «шатания»

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам и выразил недовольство из-за того, что многие пренебрегают режимом самоизоляции в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 24.ua

По словам градоначальника, город ждет катастрофа, если ее жители не прекратят ходить на пикники, «устраивать аншлаги» на детских площадках, а также не будут сидеть дома после заграничной поездки.

«Вы смеетесь и не верите, и почему-то думаете, что пронесет. Нет», — сказал Кличко, отметив, что при чрезмерном распространении вируса система здравоохранения страны не справится с тысячами заболевших.

Кличко призвал обратить внимание на Италию и другие страны, где тела «вывозят сотнями и сжигают».

«Я говорю сейчас без преувеличений. Если продолжатся эти «шатания» и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа», — подчеркнул мэр.

Он призвал граждан забыть об иллюзиях и осознать действительность.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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