Серийный убийца Лонни Франклин скончался в тюрьме Калифорнии

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Американский серийный убийца Лонни Франклин умер в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин. Об этом информирует агентство Associated Press.

Заключенному было 67 лет. Отмечается, что его тело было обнаружено в камере в субботу, 28 марта, на нем не было следов насильственной смерти.

Причина смерти Франклина устанавливается.

Известный также под именем Грим-Слипер (Grim Sleeper, «Зловещий Спящий»), Лонни Франклин был приговорен к смертной казни в 2016 году. Он убил 10 человек. Его жертвами стали женщины, среди которых была девочка-подросток. Полиция считает, что в общей сложности он мог убить 25 человек.

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