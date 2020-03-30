В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

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За сутки на лечение в московскую больницу в Коммунарке поступили 28 человек, всего пациентов — 348, в том числе с диагнозом коронавирус, Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач клиники Денис Проценко.

Отмечается, что из 348 пациентов 175 — с диагнозом пневмония, COVID - 193 (78 подтвержденных, 115 возможных).

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 человек, 5 из них — на искусственной вентиляции легких, 4 заражены COVID.

За сутки поступили в медучреждение 28 человек, выписаны 8, скончались 2 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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