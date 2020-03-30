МЧС предупредило жителей Москвы о резком похолодании и мокром снеге

МЧС Москвы объявило в столице экстренное предупреждение по неблагоприятными метеорологическими явлениями. Об этом сообщает сайт ведомства.

Так, в соответствии с прогнозами синоптиков Росгидромета, с 6.00 до 21.00 в понедельник, 30 марта, в городе «ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений», а также «сильная гололедица».

В связи с этим МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться под деревьями, а находясь за рулем транспортного средства, значительно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди двигающихся машин.