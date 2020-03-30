Cвыше 2 тыс. человек эвакуировали из Египта в Москву
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Эвакуация граждан России и СНГ с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада в Москву закончилась в воскресенье, 29 марта, тремя рейсами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя консульского отдела российского посольства в Каире Юсупа Абакарова.
По его словам, с 26 марта из Хургады были отправлены 1089 человек. Глава консульского отдела посольства России уведомил, что всего с этого дня из обоих курортных городов Египта вылетели 2001 человек.
«Мы закончили перелеты из Хургады и Шарм-эш-Шейха, теперь будем заниматься Каиром: в столице больше 350 человек набралось», — сказал Абакаров.
Он добавил, что теперь предстоит решить этот вопрос.