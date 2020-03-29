Восемь человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах
close
Восемь человек погибли в результате взрыва медицинского эвакуационного самолета и крушения в столице Филиппин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и направлялось из Манилы в японский Токио. Как рассказали представители аэропорта, воздушное судно загорелось при взлете в конце взлетно-посадочной полосы. На борту было три медика, пациент, его компаньон и три члена экипажа.
В настоящее время на месте крушения самолета находятся пожарные. Они уже потушили возгорание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: