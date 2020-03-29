Китай опасается второй волны коронавируса из-за рубежа

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Увеличивающиеся число «завозных» случаев коронавирусной инфекции, выявленных на территории Китая, может привести ко второй волне эпидемии, заявил представитель министерства здравоохранения страны. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в Китае зарегистрировано 693 «завозных» случая, отметил представитель минздрава. По его словам. Подобная статистика свидетельствует о высокой вероятности второй волны заболеваемости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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