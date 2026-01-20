Размер шрифта
Общество

СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве

Страна. ua: В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди из-за ограниченной работы метро. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Уточняется, что киевский метрополитен работает в сокращенном режиме после взрывов и перебоев с энергоснабжением.

До этого в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что в украинской столице замедлено движение поездов в метро из-за проблем с электроснабжением, нарушено сообщение между левым и правым берегом Днепра.

По данным администрации, стабильно работает лишь одна из трех линий киевского метро — синяя. Движение на красной линии метро происходит только между станциями на правом берегу Днепра, но в скором времени планируется запустить два поезда только между правобережными станциям с интервалом до 25 минут. На зеленой ветке поезда с интервалом движения до 10 минут также не будут пересекать Днепр.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее Зеленский сделал заявление после ночных ударов по Украине.

